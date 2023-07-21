إيران تعلق على إجراءات واشنطن في منعها من استضافة فعالية دولية للملاحة البحرية

علقت طهران اليوم الجمعة، على إجراءات الولايات المتحدة في منع إيران من استضافة فعالية دولية للملاحة البحرية.

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ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على تدخل الولايات المتحدة في منع إيران من استضافة فعالية دولية للملاحة البحرية قائلا: "ليس هناك حد للاستغلال السياسي للمؤسسات الفنية التابعة للأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة".

ودان ناصر كنعاني بشدة عمل الولايات المتحدة في منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استضافة فعالية دولية للملاحة البحرية.

وفي إشارة إلى تصرف الولايات المتحدة ضد الأعراف والمعايير الدولية، من خلال استغلال المنظمات الدولية، أكد كنعاني أن واشنطن أظهرت مرة أخرى طبيعتها القسرية والمتغطرسة من خلال منع الاجتماع السنوي لليوم البحري العالمي في إيران، بينما تمت الموافقة على الحدث المذكور من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن في عام 2016، كما تمت الموافقة عليه أيضا من قبل الجمعية العامة لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأكمل أن "تحرك أمريكا برفقة بريطانيا أثبت أن الاستغلال السياسي للمؤسسات الفنية والمتخصصة التابعة للأمم المتحدة ليس له حدود على هذا البلد، حتى لو أدى إلى تراجع المصداقية الدولية لهذه المنظمات".

وعلق كنعاني على تجاهل الولايات المتحدة لأغلبية أصوات المنظمة البحرية الدولية، بالقول إن هذا الإجراء ضد المعايير الدولية للولايات المتحدة، قد عارضه بشدة العديد من أعضاء المجلس، الذين صوتوا ضد اقتراح تلك الدولة أو امتنعوا عنه، كما أكدوا أن تجاهل الموافقات السابقة للمنظمة سيضعف مصداقية المنظمة نفسها.

وأردف: "للأسف الحكومة الأمريكية تريد التستر على أعمالها غير القانونية وغير المبررة باللجوء إلى الأكاذيب والاتهامات والبيانات الكاذبة".

وأكدت إيرن، بصفتها أحد أعضاء المنظمة البحرية الدولية، دائما حضورها النشط والمسؤول في مجال الشحن الدولي والعمل وفقا للالتزامات الدولية.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية أن جهازها التنفيذي صوت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة فعالية للملاحة البحرية في أكتوبر المقبل، استجابة لاقتراح أمريكي.

المصدر: "مهر"