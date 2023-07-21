القوات الروسية تعلن عن تصفية 30 مسلحا أوكرانيا وتدمير 9 مركبات

قضت القوات الروسية على أكثر من 30 مسلحا ودمرت 9 شاحنات صغيرة على محور زابوروجيه، وفق ما كشفه قائد كتيبة "شتورم Z" الملقب بعلي.

وقال علي: "نتيجة للعمل المنسق بشكل جيد في منطقة فاسيليفسكي، تم اكتشاف مجموعة استطلاع قوامها 30 فردا من القوات الأوكرانية و9 شاحنات صغيرة للعدو وتدميرها".

وأضاف أن البيانات المتلقاة من اعتراض المحادثات اللاسلكية، كشفت عن رفض الجنود المتبقين في القوات الأوكرانية مواصلة الهجوم، حيث أضاف قائد الكتيبة أن (مسلحي القوات الأوكرانية) انسحبوا باتجاه زابوروجيه.

المصدر: تاس