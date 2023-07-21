الخارجية الروسية: مرافقة تركيا لسفن أوكرانيا في البحر الأسود أمر خطير ومستحيل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن خيار مرافقة تركيا للسفن الأوكرانية لتصدير الحبوب "خطير ومستحيل".

وقال فيرشينين ردا على سؤال بشأن مرافقة السفن التركية للسفن الأوكرانية لتصدير الحبوب: "لم نناقش هذه القضايا. أعتقد أن هذا الخيار خطير ومستحيل".

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في استمرار إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود دون مشاركة روسيا، حيث تنتظر تأكيدا رسميا لاستعداد الأمم المتحدة وتركيا.

وأصدر زيلينسكي تعليمات لوزارة خارجية بلاده بإعداد إشارات رسمية للأمم المتحدة وتركيا حتى يجيبوا بأنهم مستعدون لمواصلة جزء من المبادرة.

وأخطرت روسيا يوم الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود، فضلا عن عودة وضع المنطقة الخطرة مؤقتا للملاحة لهذا الجزء من البحر الأسود.

المصدر: RT