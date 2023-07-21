هولندا ترفع القيود على تسليم الأسلحة إلى تركيا والسعودية والإمارات

رفعت حكومة تصريف الأعمال الهولندية القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى تركيا والسعودية والإمارات، في خطوة للانضمام إلى معاهدة أسلحة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وفرضت القيود وقفا لسياسة مفادها أن تصاريح تصدير الأسلحة إلى البلدان الثلاثة المعنية مرفوضة ما لم يثبت "بشكل قاطع" أنها لن تستخدم في شمال سوريا واليمن.

وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى برلمان البلاد، قبل أيام، إنها بحاجة إلى إلغاء هذه السياسة لأنها تريد الانضمام إلى معاهدة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا التي تنظم صادرات الأسلحة، وتتبع معايير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأضافت الحكومة في خطابها أن هذه السياسة لا تطبق في أي من دول المعاهدة المحتملة لأن حكوماتها تتبادل الثقة في إجراءاتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات.

المصدر: رويترز