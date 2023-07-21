تركيا تلاحق حارقي القرآن

أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة مذكرة توقيف بحق 10 مشاركين في حرق القرآن في السويد من بينهم راسموس بالودان وسالفان موميكا.

وفي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، القرآن علانية أمام البعثة الدبلوماسية التركية في ستوكهولم.

وانتقد في خطابه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأظهر صورة كاريكاتورية للنبي محمد، ثم في 28 يونيو، بإذن من الشرطة السويدية، وتم تنظيم فعالية في وسط ستوكهولم في ميدان ميدبورجاربلاتسن، بالتزامن مع احتفالات المسلمين بعيد الأضحى.

وسالفان موميكا، مهاجر من العراق يبلغ من العمر 37 عاما، مزق صفحات من القرآن وأضرم النار فيه.

المصدر: تاس