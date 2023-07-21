"برغر كينغ".. مديرة تقدم للزبائن بطاطس مقلية انتشلت من القمامة!

أعلن عملاق الوجبات السريعة "برغر كينغ" فصل المديرة المساعدة في فرع ساوث كارولينا، بعد تقديمها للزبائن بطاطس مقلية تم انتشالها من بين القمامة.

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ودانت الشركة الواقعة في بيان لها أمس الخميس، وقالت: "لا تتوافق هذه الادعاءات مع التزام العلامة التجارية بجودة الطعام والخدمة وخلق تجربة استثنائية".

وأضاف البيان: "تم إنهاء مهمة الموظف المعني. وتتعاون الشركة مع السلطات المحلية، ولأن التحقيق لا يزال جار، فإننا غير قادرين على مشاركة تفاصيل إضافية في الوقت الراهن".

وفقدت جيمي ميجو، البالغة من العمر 39 عاما، وظيفتها في أعقاب اعتقالها يوم الاثنين الماضي بتهمة جناية العبث بالطعام، حيث زعم أنها خلطت البطاطس المقلية التي تم انتشالها من القمامة مع البطاطس المقلية الطازجة.

وفي حالة إدانتها، يمكن أن تسجن ميجور نحو 20 عاما.

المصدر: "nypost"