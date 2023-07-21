تحطم طائرة استطلاع أمريكية مسيّرة فى بولندا

أكدت وزارة الدفاع البولندية تحطم طائرة استطلاع أمريكية مسيّرة جنوب غربي بولندا خلال مناورات للجيش الأمريكي.

وحسب بيان الوزارة وقع الحادث يوم الثلاثاء حيث انقطع الاتصال بالطائرة المسيرة، مما أدى إلى تحطمها في منطقة غابات بالقرب من قرية ترزيبيان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت إذاعة RMF FM إن الطائرة تحطمت "في سيليسيا السفلى بالقرب من بلدة ترزبين"، وتم العثور على حطامها في الغابة، حيث سقطت خلال مناورات كان الجيش الأمريكي يجريها في حقل للتدريب.

المصدر: نوفوستي، وسائل إعلام