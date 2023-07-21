الصين.. تجنيد عدد قياسي من طلاب القوات الجوية هذا العام

أعلنت الصين عن تجنيد عدد قياسي من طلاب القوات الجوية خلال العام الجاري، حيث وصلت مستويات الكفاءة لديهم إلى أبعاد جديدة.

وأوضحت إدارة التجنيد بالقوات الجوية الصينية أن نسبة الطلاب العسكريين الذين استوفوا المعايير البدنية للطيارين المقاتلين زادت بشكل ملحوظ، حيث تتوفر لدى 95% من الطلاب العسكريين إمكانات طيران جيدة بالطائرات.

وعزت القوات الجوية تقدمها في التجنيد إلى الدعاية المكثفة ونظم الانتقاء والتقييم المحسنة، فضلا عن التعاون مع جامعات النخبة المدنية.

وحسب ما نقلت وكالة "شينخوا"، سينقل الطلاب العسكريون الجدد من خمس مدن في جميع أنحاء البلاد إلى جامعة الطيران التابعة للقوات الجوية في تشانغتشون في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين على متن طائرة نقل من طراز "واي-20"، وذلك لتعزيز شعورهم بالفخر.

المصدر: "شينخوا"