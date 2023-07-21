البرازيل تسجل عددا قياسيا في شكاوى الاغتصاب عام 2022

كشف تقرير السلامة العامة السنوي في البرازيل، عن تسجيل ما يقارب 75 ألف شكوى اغتصاب العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في البلاد على الإطلاق.

وأودعت وفقا للبيانات 74,930 شكوى اغتصاب العام الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بـ8.2% مقارنة بعام 2021، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 68,885.

ويوجد بين الضحايا 61.4% ممن هم دون سن الـ13 سنة، حيث شهدت هذه المجموعة المستضعفة أكبر زيادة في عدد الحالات، كما ارتفعت حالات قتل الإناث في البرازيل من 1357 في عام 2021 إلى 1437 في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.1%.

أما عدد حالات العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها لضباط إنفاذ القانون، فقد بلغ 245.713 حالة بنسبة زيادة مقدرة بـ2.9%.

المصدر: نوفوستي