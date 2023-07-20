خارجية قبرص: زيارة أردوغان لشمال الجزيرة غير شرعية

اعتبر وزير خارجية قبرص، قسطنطينوس كومبوس، أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لشمال قبرص "عمل استفزازي غير شرعي".

وقال كومبوس خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس، إن "20 يوليو يوم مأساوي لقبرص"، مضيفا أن "الرئيس التركي أردوغان قرر زيارة الأراضي المحتلة بصورة غير شرعية، ما يدل على سياسة أنقرة القديمة لتثبيت نتائج الغزو".

وأضاف الوزير أن قبرص "تدين بحزم هذا الاستفزاز والعمل غير الشرعي".

وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقات مع تركيا.

وقال كومبوس إن تقييم العلاقات يجب أن يكون مبنيا على "التقدم الذي تحققه أنقرة"، مضيفا أن موقف الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "تدريجيا ومتناسبا وقابلا للرجعة فيه".

وأكد أنه يتوقع من أنقرة أن "تتخذ خطوات معينة نحو استئناف المفاوضات حول قضية قبرص".

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زار شمال قبرص الواقع تحت سيطرة جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها في الذكرى الـ49 للتدخل العسكري التركي في الجزيرة، حيث شارك في عدد من الفعاليات.

المصدر: تاس