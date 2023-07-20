آخر التطورات في ساعات المساء للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.07.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية في ساعات المساء ليوم الخميس.

البيت الأبيض: من غير المرجح أن تغير طائرات "إف–16" مسار النزاع بأوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني: سلمنا أوكرانيا ذخيرة مدفعية أكثر بـ15 مرة مما كان مخططا له

مسؤولون أمريكيون: أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية

الأوروبيون يبحثون نقل الحبوب الأوكرانية برا

دول أمريكا اللاتينية ترفض إدانة روسيا في النزاع الأوكراني.. صفعة للناتو وواشنطن

"ندعمكم بما يعود علينا بالفائدة".. تراشق كلامي واتهامات بالشعبوية بين وارسو وكييف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفد بعثة إلى أوكرانيا

اعتقال متهم ثامن في قضية التحضير لاغتيال رئيسة تحرير RT

"واشنطن بوست" تكشف معاناة حقيقية لقوات كييف مع عربات "برادلي" المدمَّرة

مستشار الرئاسة الأوكرانية الأسبق: حرب أهلية خفية تلوح في الأفق وعلى زيلينسكي الاستقالة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرين

قائد القوات البرية الأوكرانية يقرّ بتفوق الجيش الروسي رغم الدعم الغربي: القوات والأسلحة لا تكفي

الدفاع الروسية تعلن عن ضربة جوية ثالثة لقوات كييف في نيكولايف وأوديسا منذ استهداف جسر القرم