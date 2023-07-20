لندن: الاتحاد الأوروبي اتخذ اختيارا مؤسفا للكلمات عندما أشار إلى جزر فوكلاند باسم تفضله الأرجنتين

قالت بريطانيا اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي اتخذ اختيارا مؤسفا للكلمات عندما أشار إلى جزر فوكلاند التي تديرها المملكة المتحدة باسم مالفيناس، وهو الاسم الذي تفضله الأرجنتين.

وأشار إعلان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية يوم الثلاثاء إلى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الأطلسي باسم "جزر مالفيناس (جزر فوكلاند)".

وأشادت الأرجنتين التي تطالب بالسيادة على الجزر بهذه التسمية، باعتباره انتصارا دبلوماسيا.

وردا على هذا، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي "أوضحوا موقفهم" منذ ذلك الحين.

وأضاف أن "القلق يتمثل في أي اقتراح بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تعترف بمطالب الأرجنتين بشأن جزر فوكلاند، والذي أوضحوا الآن أنه غير صحيح".

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حربا قصيرة على الجزر في عام 1982، حيث أودت بحياة 649 جنديا أرجنتينيا و255 جنديا بريطانيا وثلاثة من سكان الجزر.

المصدر: أ ب