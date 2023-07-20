الرئاسة التركية: عباس ونتنياهو سيزوران تركيا في الأسبوع نفسه

قالت الرئاسة التركية في بيان مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزوران تركيا في الأسبوع نفسه.

وأضافت أن الزيارة ستتم الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عباس ونتنياهو بشكل منفصل، في زيارتين مختلفتين.

وأكدت الرئاسة التركية أن زيارة نتنياهو لأنقرة ستكون في 28 يوليو.

من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو سيزور تركيا في الـ28 من الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أنها ستكون أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تركيا منذ حادثة سفينة مرمرة.

ويذكر أن إسرائيل اعتدت على سفينة مافي مرمرة التي كانت تنقل مساعدات إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقتل نتيجة الاعتداء 10 مواطنين أتراك، وعقب الاعتداء قطعت العلاقات بين الدولتين أكثر من 5 أعوام، وانتهت بتحقيق المطالب التركية التي كانت أنقرة قد اشترطتها لإعادة العلاقات بين الدولتين، وتتمثل هذه الشروط في تقديم الجانب الإسرائيلي اعتذارا رسميا، ودفع تعويضات لذوي الضحايا، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

المصدر: RT