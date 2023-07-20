زالوجني يطلع رئيس الأركان الأمريكي على "نجاحات" مزعومة للقوات الأوكرانية

أبلغ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة مارك ميلي، عن وضع الجبهة زاعما أن الجيش الأوكراني "حقق نجاحا" في عدة اتجاهات.

وكتب زالوجني في قناته على "تلغرام": "أجريا محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي. تحدثت بالتفصيل عن الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله. القوات الأوكرانية، على الرغم من حقول ألغام العدو فائقة التعقيد، والحواجز المضادة للدبابات والنظام المضاد للنيران.. تحرز تقدما في عدة اتجاهات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية، إن "الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم بشكل أبطأ مما نرغب".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيومفسك وزابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الألمانية.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو، أن العدو لم يحقق أهدافه بأي اتجاه، حيث تجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف العتاد و21 طائرة و6 مروحيات.

المصدر: نوفوستي