القضاء الفرنسي يحقق في حملة جمع تبرعات لدعم الشرطي قاتل المراهق نائل

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية أنها فتحت تحقيقا في حملة تبرعات مالية أطلقها السياسي اليميني المتطرف من أصول مصرية، جون مسيحة، لدعم أسرة الشرطي الذي قتل المراهق نائل مرزوق.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأن الدعم المالي الذي يتجاوز 1.6 مليون أورو لأسرة الشرطي الذي قتل المراهق نائل يخضع للتحقيق، بعد أن أطلق جون مسيّحة حملة جمع تبرعات لفائدته.

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ويأتي قرار السلطات الفرنسية عقب دعوى قضائية تقدم بها محامي أسرة مرزوق، ياسين بوزرو، متهما مسّيحة بتنفيذ عملية احتيال جماعية منظمة.

وذكر موقع "فرانس أنفو" أن بوزرو ندد بإجراءات مسيحة متهما إياه بـ"الكذب" وتنفيذ "مناورات احتيالية" بهدف "خداع الرأي العام وجني الأموال".

وبعد إعلان السلطات القضائية مباشرة التحقيق، أشاد بوزرو بالسرعة التي صدر فيها قرار مدعي الجهمورية بفتح تحقيق.

وكانت حملة التبرعات التي أطلقها مسّيحة المنتمي سابقا إلى حزب "الاستعادة" بقيادة إريك زمور، نجحت في جمع أكثر مليون و600 ألف يورو خلال أيام عبر منصة Gofundme، مثيرة جدلا واسعا في الشارع الفرنسي.

وأُغلقت حملة التبرعات من أجل دعم أسرة الشرطي في الخامس من جويلية عبر المنصة ذاتها، فيما لا يزال الشرطي فلوريان موقوفا منذ 29 يونيو ويخضع حاليا للتحقيق بتهمة القتل العمد.

وكان نائل مرزوق، الفرنسي من أصول جزائرية، الذي قتل برصاص شرطي فرنسي بإحدى ضواحي باريس برفقة اثنين من أصدقائه في السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة، حيث أوقف من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، إلا أن أحد الصديقين فر مرعوبا من المكان بعد قتل نائل، فيما ظل الآخر في السيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا شهدت موجة احتجاجات عنيفة ردا على مقتل نائل، حيث خلفت أعمال الشغب والعنف التي شهدتها عدة مدن فرنسية ووصلت الأرياف، أضرارا مادية كبيرة كما أثرت سلبا على التوقعات السياحية لهذا الصيف.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية