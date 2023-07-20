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الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفد بعثة إلى أوكرانيا

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفد بعثة إلى أوكرانيا
Globallookpress POOL/Keystone Press Agency
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، عن إرسال فريقين إلى كييف وخاركوف الأسبوع القادم، في إطار الإجراءات الرامية لضمان سلامة مصادر الإشعاع.

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وقال غروسي في بيان، نشر على موقع الوكالة الدولية، اليوم الخميس، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل الأسبوع القادم بعثة إلى كييف وخاركوف من أجل تحديد الحقائق في ما يتعلق بمساعدة أوكرانيا في ضمان أمن وسلامة مصادر الإشعاع التي تستخدم بشكل واسع في مختلف الأنشطة السلمية، بما في ذلك في المستشفيات والصناعة".

ومن المقرر أن يقوم خبراء الوكالة الدولية بتقييم الأوضاع في ما يخص مصادر الإشعاع، حيث سيدرسون مسألة المعدات الضرورية وغير ذلك من الاحتياجات.

المصدر: نوفوستي

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