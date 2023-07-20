من قمرة القيادة.. أردوغان يتابع هبوط طائرته بمطار أرجان بقبرص التركية لأول مرة بعد تجديده (فيديو)

تابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من قمرة القيادة هبوط الطائرة الرئاسية الخاصة "TC-TRK" في مطار أرجان الدولي بشمال قبرص التركية لأول مرة بعد تجديده.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان قادمة من دولة الإمارات، وصلت صباح اليوم الخميس شمال قبرص التركية، المحطة الأخيرة من جولته الخليجية، حيث هبطت اليوم لأول مرة في مطار أرجان الدولي، بعد تجديد مدرجه وقاعته وترميمهما.

ورافق الرئيس أردوغان الطيارين في قمرة القيادة أثناء الهبوط، حيث تلقى منهم معلومات حول طول المدرج، فيما استقبلت الطائرة الرئاسية في المطار برش المياه عليها.

ونشرت الرئاسة التركية صور أردوغان وهو يشاهد هبوط الطائرة من قمرة القيادة.

وبدأ أردوغان يوم الاثنين الماضي، جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وانتهت الأربعاء، حيث تعتبر أول زيارة له إلى دول عربية منذ إعادة انتخابه رئيسا لتركيا في مايو.

طائرة الرئيس أردوغان، أول طائرة تهبط في مطار إركان في جمهورية شمال قبرص التركية. pic.twitter.com/D7YfNym7BR — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 20, 2023

المصدر: "الأناضول"