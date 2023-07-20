"ندعمكم بما يعود علينا بالفائدة".. تراشق كلامي واتهامات بالشعبوية بين وارسو وكييف

أكد نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا فقط من الجانب الذي يعود بالفائدة على بولندا نفسها.

وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي ماتيوز، أمس الأربعاء، في ختام اجتماع لرؤساء الإدارات الزراعية في البلدات المتاخمة لأوكرانيا، بأن وارسو "ستواصل بشكل مستقل تقييد استيراد الحبوب من أوكرانيا في حال لم توافق المفوضية الأوروبية على تمديد هذه القيود بعد 15 سبتمبر".

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بدوره، وصف رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، نيّة بولندا تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية بأنها "خطوة غير ودّية وذات طابع شعبوي ومن شأنها الإضرار بالأمن الغذائي العالمي والاقتصاد الأوكراني بشدّة".

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال يابلونسكي: "أعتقد أن هذا ليس بيانا دبلوماسيا للغاية، وليس بيانا معقولا للغاية. بولندا تساعد أوكرانيا إلى حد كبير، وتقدّم قدرا هائلا من الدعم. وفي الوقت نفسه، كل ما نقوم به من أجل أوكرانيا أو من أجل أي حلفاء آخرين، فإننا نفعله دائما لأن فيه تحقيق لمصالحنا الوطنية ومصالح دولتنا".

وأضاف: "نقوم بدعم أوكرانيا في نطاق واسع للغاية، ولكنّنا ندعم أوكرانيا دائما في مثل هذه المجالات وإلى الحد الذي يعود بالفائدة على بولندا. وإذا كانت لدينا مسائل لا نتفق عليها فلا نتردد في الحديث عنها بوضوح".

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وأردف قائلا: "في الوقت نفسه، دعا نائب وزير الخارجية، شميغال، إلى عدم إظهار العدائية، بل إلى تحليل المساعدات القادمة إلى أوكرانيا من بولندا".

واختتم قائلا: "أعتقد أن أسلوب تنفيذ السياسة لا ينبغي أن يكون عبر التغريدات العدوانية، بل إلى تحليل ما فعلته بولندا حقا لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي