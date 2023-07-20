ترودو: كندا قلقة بشأن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل

عبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن قلق بلاده البالغ إزاء اعتزام الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الخميس بالقول: "نحن قلقون للغاية حيال التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما فيها. سأستمر في حث رئيس الوزراء نتنياهو على البحث عن المزيد من التوافق بينما ينظرون أمر التعديلات القضائية".

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو تمرير جملة من التشريعات التي يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية.

وقد تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق مختلفة، محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية.

وأغلق المحتجون ما لا يقل عن 6 طرق سريعة، كما نظموا احتجاجات في محطات قطار رئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر، فضلا عن أنهم اقتحموا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية، في إشارة إلى الفساد.

المصدر: swissinfo