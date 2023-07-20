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مندوب روسي: حالات حرق القرآن في أوروبا أعمال همجية

أخبار العالم

مندوب روسي: حالات حرق القرآن في أوروبا أعمال همجية
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف
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وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عمليات حرق القرآن في أوروبا بأنها "أعمال همجية تهدف إلى الإساءة إلى مشاعر المسلمين".

وأضاف أوليانوف في منشور على حسابه في "تلغرام"، اليوم الخميس، أن سماح السلطات المحلية في أوروبا بممارسة تلك الأعمال "أمر غير مبرر، لا علاقة له بحرية التعبير".

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ويذكر أن مهاجرا عراقيا أحرق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم في أواخر يونيو الماضي في أول أيام عيد الأضحى، ما أثار إدانة شديدة اللهجة من قبل الدول العربية والإسلامية، وردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وقدمت بعض الدول مذكرات احتجاج رسمية للسويد، حيث تم استدعاء السفراء السويديين في بعض العواصم العربية.

المصدر: نوفوستي

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