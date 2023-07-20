بوريل: الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات ضد إيران بسبب الإمدادات العسكرية لروسيا وسوريا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، إقرار الاتحاد إنشاء نظام عقوبات جديد ضد إيران بذريعة "الإمدادات العسكرية إلى روسيا وسوريا".

وصرّح بوريل اليوم الخميس، بالعقوبات عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

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وقال بوريل إن "وزراء الخارجية اتفقوا على إنشاء آلية جديدة للعقوبات ضد إيران بسبب الإمدادات العسكرية إلى روسيا وسوريا".

وفي تصريحات سابقة، جدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رفض بلاده الاتهامات بتزويد روسيا بالمسيّرات.

وقال في تصريحات صحفية: "علاقاتنا تعود لما قبل الأزمة الأوكرانية، وربطها بأوكرانيا اتهامات سياسية باطلة.. إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أومسيرات لروسيا".

وأكد كنعاني أن "العلاقات مع روسيا مبنية على أساس مصالح متقابلة ووفق المواثيق الدولية، وليست علاقاتنا ضد أي جهة أخرى".

المصدر: تاس + RT