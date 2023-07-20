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بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية

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بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية الثانية المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية الثانية المقبلة في سان بطرسبورغ".

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وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع شمل النظر في الجوانب الموضوعية لأجندة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مهام زيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية المصرية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط وتوسيع التعاون في التجارة والمجال الاقتصادي.

وقد عقد الاجتماع بناء على طلب الجانب المصري، حيث من المقرر أن تنعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي يومي 27 و28 يوليو في سان بطرسبورغ.

المصدر: تاس

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