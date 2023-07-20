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الكرملين: بوتين سيلتقي رامافوزا على هامش القمة الروسية الإفريقية

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الكرملين: بوتين سيلتقي رامافوزا على هامش القمة الروسية الإفريقية
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صورة أرشيفية
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على هامش القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ الروسية.

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وأضاف أن بوتين سيحضر عبر الفيديو قمة "بريكس" المزمعة في جنوب إفريقيا.

وكان مكتب الرئيس رامافوزا قد أعلن يوم أمس أن الرئيس الروسي لن يحضر قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا، على أن يمثل روسيا إلى القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي

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