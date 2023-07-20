شي يأمل بدور بناء لكيسنجر في تطبيع العلاقات الصينية الأمريكية

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجرعن أمله في أن يواصل الأخير لعب دور بناء بتطبيع العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال الرئيس الصيني لدى لقائه كيسنجر اليوم: "قبل 52 عاما، كانت العلاقات الصينية الأمريكية عند نقطة تحول".

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ولفت الرئيس الصيني إلى أن الصين لن تنسى "أصدقاءها القدامى" ومساهمة كيسنجر الشخصية في العلاقات الصينية الأمريكية.

وأضاف: "الرئيس ماو تسي تونغ، ورئيس مجلس الدولة الصيني تشو إن لاي، والرئيس نيكسون، وأنتم شخصيا برؤية استراتيجية مميزة، اتخذتم الخيار الصحيح للتعاون الصيني الأمريكي، وأطلقتم عملية تطبيع العلاقات الثنائية التي أفادت البلدين وغيرت العالم".

كما شدد الرئيس الصيني على أن الصين والولايات المتحدة على مفترق طرق مرة أخرى، وأنه يتوجب على الجانبين الاختيار مرة أخرى، وقال: "يمكن للصين والولايات المتحدة تحقيق النجاح والازدهار المشتركين في المستقبل، وفق مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

وأعرب عن استعداد بلاده للبحث عن سبل التعاون مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل لتطور العلاقات الثنائية بشكل مطرد.

وختم بالقول: "آمل أن تستمروا أنتم والعقلاء الآخرون في الولايات المتحدة في لعب دور بناء للمساعدة في إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها الصحيح".

المصدر: نوفوستي