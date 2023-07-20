وزير الاقتصاد الأرجنتيني يعلن عزم بلاده منع دخول سفينة تنقل غازا طبيعيا مسالا من روسيا

قال وزير اقتصاد الأرجنتين سيرجيو ماسا في مقابلة مع قناة C5N التلفزيونية، إن سلطات بلاده قررت منع دخول سفينة تنقل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا

وأضاف ماسا وهو من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية: "قررنا في ضوء العقوبات الدولية التي تطبق على بعض الشركات الروسية، منع دخول سفينة تحمل غازا طبيعيا مسالا مصدره روسيا".

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وتابع الوزير القول: "هذا القرار مرتبط باحترام القواعد الدولية".

ويشار إلى أن الغرب، يمارس الضغوط القوية على الدول الشريكة لروسيا لإجبارها على الالتزام بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن الغرب اعتمد سياسة احتواء وإضعاف روسيا كاستراتيجية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.

وشدد الرئيس بوتين على أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

المصدر: نوفوستي