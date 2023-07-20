إسرائيل تسمح بدخول الأمريكيين من أصل فلسطيني دون تأشيرة

أعلنت السلطات الإسرائيلية السماح لجميع المواطنين الأمريكيين وبينهم الفلسطينيون المتحدّرون من الضفة الغربية وغزة "بدخول البلاد عبر مطار بن غوريون دون تأشيرة دخول".

ويأتي هذا القرار ضمن برنامج إسرائيلي للإعفاء من التأشيرات مع الولايات المتحدة.

وعملت إسرائيل لسنوات من أجل تأمين دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة دون تأشيرات، وهو امتياز تتمتع به 40 دولة معظمها في قارتي أوروبا وآسيا.

لكن هذا المسعى أحبط بسبب مطالبة الحكومة الأمريكية الإسرائيليين بمعاملة حدودية متساوية لجميع المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الفلسطينيون، والذين يمنعون غالبا من الدخول عبر مطار بن غوريون، ويتعين عليهم السفر إلى الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة عبر الأردن أو مصر.

وذكر أمريكيون آخرون من أصول عربية وإسلامية أنهم عانوا من قيود مماثلة، وكذلك الأمريكيون الذين لديهم آراء سياسية ترفضها إسرائيل.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "لن تراقب فقط تنفيذ إسرائيل لهذه السياسات، ولكن ستراقب امتثالها لجوانب أخرى ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرات، وستقرر في 30 سبتمبر المقبل ما إذا كانت ستستقبل الإسرائيليين بدون تأشيرات دخول أم لا".

وقال تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، وستعزز العلاقات بين الدولتين، وستقرب إسرائيل من التأهيل الكامل لشروط الحكومة الأمريكية لبرنامج الإعفاء من التأشيرات.

يذكر أن البيان الإسرائيلي تجنب ذكر كلمة "فلسطينيون"، لكنه قال إن الاتفاق سيسمح بدخول "كل أمريكي، ومن يحملون جنسية مزدوجة، والمقيمين في يهودا والسامرة والمقيمين الأمريكيين من قطاع غزة".

المصدر: AP