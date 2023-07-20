أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مؤسسات وشخصيات روسية

أعلن وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، أن حكومة بلاده فرضت عقوبات جديدة على عشرة من مواطني روسيا وبيلاروس، و35 مؤسسة روسية.

وقال: " فرضت أستراليا عقوبات على 35 مؤسسة في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة الروسية، وعلى عشرة أفراد بينهم وزراء روس ومسؤولون رفيعو المستوى، وعسكريون رفيعو المستوى من بيلاروس".

إقرأ المزيد

وتشمل العقوبات الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات والملابس العسكرية وشركات الطاقة النووية، والناشطة في القطب الشمالي، وأكبر مصنع للمروحيات العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي