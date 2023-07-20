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أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مؤسسات وشخصيات روسية

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أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مؤسسات وشخصيات روسية
Gettyimages.ru
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أعلن وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، أن حكومة بلاده فرضت عقوبات جديدة على عشرة من مواطني روسيا وبيلاروس، و35 مؤسسة روسية.

وقال: " فرضت أستراليا عقوبات على 35 مؤسسة في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة الروسية، وعلى عشرة أفراد بينهم وزراء روس ومسؤولون رفيعو المستوى، وعسكريون رفيعو المستوى من بيلاروس".

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وتشمل العقوبات الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات والملابس العسكرية وشركات الطاقة النووية، والناشطة في القطب الشمالي، وأكبر مصنع للمروحيات العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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