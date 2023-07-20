 
مباشر
عاجل
السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي إثر حرق سفارتها في بغداد

"نحتاج لتدخل دولي".. رئيس وزراء أرمينيا يعلق على لقائه بالرئيس الأذربيجاني

أخبار العالم

Globallookpress IMAGOM. Popow
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpvz

وصف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بروكسل، 15 يوليو الجاري، بـ "غير المثمر".

إقرأ المزيد
باشينيان وعلييف يتفقان على تكثيف العمل لحل القضايا التي بحثت في اجتماع بروكسل
باشينيان وعلييف يتفقان على تكثيف العمل لحل القضايا التي بحثت في اجتماع بروكسل

جاء ذلك في تصريح لباشينيان خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس، حيث تابع: "لم يسفر الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بروكسل، 15 يوليو، مع رئيس أذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي عن أي نتائج ملموسة بشأن قضية فتح ممر لاتشين، أو التغلب على الأزمة الإنسانية في قرة باغ".

وقال إن الحوار بين باكو وستيباناكيرت لا يمكن أن يكون فعالا بدون تدخل دولي، فيما "تواصل باكو خطاب التهديدات ضد أرمن قرة باغ، والهدف البعيد لها هو القيام بتطهير عرقي في المنطقة" على حد تعبيره.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا