"نحتاج لتدخل دولي".. رئيس وزراء أرمينيا يعلق على لقائه بالرئيس الأذربيجاني

وصف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بروكسل، 15 يوليو الجاري، بـ "غير المثمر".

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جاء ذلك في تصريح لباشينيان خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس، حيث تابع: "لم يسفر الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بروكسل، 15 يوليو، مع رئيس أذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي عن أي نتائج ملموسة بشأن قضية فتح ممر لاتشين، أو التغلب على الأزمة الإنسانية في قرة باغ".

وقال إن الحوار بين باكو وستيباناكيرت لا يمكن أن يكون فعالا بدون تدخل دولي، فيما "تواصل باكو خطاب التهديدات ضد أرمن قرة باغ، والهدف البعيد لها هو القيام بتطهير عرقي في المنطقة" على حد تعبيره.

المصدر: إنترفاكس