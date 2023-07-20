باكستان.. مقتل شرطيين وإصابة آخرين بهجوم شنته "طالبان" على مدينة بيشاور

أعلنت الشرطة الباكستانية أن "طالبان" باكستان قتلت بالرصاص اثنين من عناصر الشرطة وأصابت اثنين آخرين بهجوم مسلح على نقطة تفتيش في مدينة بيشاور، المتاخمة لأفغانستان.

وقال قائد شرطة المنطقة، أرشد خان، إن الهجوم وقع خلال الليل في حي ريغي موديل تاون، موضحا أنه تم إطلاق عملية لتعقب واعتقال المهاجمين الذين فروا من مكان الحادث مستغلين الظلام.

وأعلنت حركة "طالبان" باكستان المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان.

يأتي الهجوم الأخير بعد يومين من هجوم انتحاري بسيارة ملغومة اصاب ستة جنود ومدنيين اثنين بعد استهداف شاحنة كانت تقل قوات الأمن في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

يذكر أن "طالبان باكستان" جماعة منفصلة لكنها حليفة لحركة "طالبان" الأفغانية. وزادت جرأة عناصرها منذ استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 حين كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في المراحل الأخيرة من الانسحاب من البلاد بعد 20 عاما من الحرب.

المصدر: AP