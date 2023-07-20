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قراصنة روس ينشرون بيانات آلاف رجال الاستخبارات والعسكريين الأوكرانيين

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قراصنة روس ينشرون بيانات آلاف رجال الاستخبارات والعسكريين الأوكرانيين
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نشرت مجموعة قراصنة "راهديت" الروسية بيانات 1700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني، و2000 عسكري في البحرية الأوكرانية.

كما قام القراصنة "بتسريب" بيانات أعضاء المنظمة التطوعية "يو إيه كاتس ديفيجين" التي تجمع "التبرعات" لنظام كييف لشراء الزوارق المسيّرة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر مطلعة من مجموعة "القراصنة الروس" بأن التسريب يأتي ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم.

ونشرت مجموعة "القراصنة الروس الأشرار" RaHDit، مسارات السفن المدنية التي ربما تم منها إطلاق الزوارق المسيّرة التي ضربت جسر القرم فجر الاثنين الماضي.

وتعرض جسر القرم لهجمة إرهابية أوكرانية بقاربين مسيرين مؤخرا، ونجم عن الاعتداء مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة 14 عاما وتضرر طريق السيارات على الجسر.

المصدر: نوفوستي

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