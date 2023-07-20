نائب بولندي في البرلمان الأوروبي يطالب برلين بحظر نشاط وكالة Ruptly الروسية

طالب كوسما زلوتوفسكي عضو البرلمان الأوروبي عن بولندا السلطات الألمانية بمنع نشاط وكالة Ruptly التابعة لشبكة RT الروسية في ألمانيا، التي تواصل عملها رغم العقوبات المفروضة على RT.

وقال زلوتوفسكي: " يقع المقر الرئيسي للوكالة في ألمانيا ولكنها تعمل في جميع أنحاء العالم، وتوفر الوصول إلى الفيديوهات والبث المباشر للعديد من العملاء الدوليين. وهذه الوكالة، هي إحدى المؤسسات الإعلامية الروسية التي اتهمتها واشنطن عام 2016 بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

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واستفسر البرلماني من المفوضية الأوروبية عما إذا كانت تراقب تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية في الدول الأعضاء، وما إذا كانت على علم بأن Ruptly تواصل عملها في برلين "على الرغم من العقوبات.

وفي مارس 2022 حظر الاتحاد الأوروبي قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في إطار حرب الغرب الإعلامية ضد روسيا، وللتستّر على جرائم نظام كييف النازية وتضليل الرأي العام الغربي حول أسباب أزمة أوكرانيا، ودور "الناتو" في اندلاعها.

المصدر: RT