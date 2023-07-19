بنفس شدته بداية يوليو.. زلزال آخر بقوة 4.4 يضرب مازندران شمالي إيران

ضرب زلزل بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، مدينة بهشهر الواقعة في شرق محافظة مازندران شمالي إيران، اليوم الأربعاء، وشعر به أهالي مدينة ساري الواقعة وسط مازندران.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة 17:44 من عصر الأربعاء، وحدث على عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، ومن شدّته شعر أهالي مدينة "ساري" الواقعة وسط مازندران بالاهتزازات.

إقرأ المزيد

وفي سياق متصل، أكد مدير عام هيئة الطوارئ بمحافظة مازندران حسين علي محمدي، صحة خبر وقوع الزلزال، مشيرا إلى أنه لم ترد بعد، أي تقارير حول الأضرار التي نجمت عن هذا الحادث.

وفي الأول من يوليو الجاري، ضرب زلزال أيضا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وقالت وسائل إعلام محلية حينها إن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

المصدر: إرنا