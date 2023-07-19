استطلاع: ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، أجري في الولايات المتحدة، أن نحو الثلث فقط من الأمريكيين يؤيدون توريد القذائف العنقودية لأوكرانيا.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مجلة "إيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة YouGov، فإن 33% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لهذه التوريدات، بينما عارضها 42% من الأمريكيين.

إقرأ المزيد

وفي الوقت ذاته، أيدت 29% مواصلة تقديم الدعم الأمريكي لأوكرانيا بنفس الحجم، ودعت 23% لزيادة المساعدات، فيما اعتبر ثلث الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم أنه يجب تقليص حجم الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وتراجعت نسبة تأييد الأمريكيين لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، حيث اعتبره "أمرا جيدا" 42% من المواطنين، وهذا أقل بنسبة 10% مما كان عليه الحال في أبريل الماضي.

يذكر أن الاستطلاع جرى خلال الفترة بين 15 و18 يوليو، وشمل 1500 مواطن أمريكي بالغ. ولا تزيد نسبة الخطأ عن 3 نقاط مئوية.

المصدر: نوفوستي