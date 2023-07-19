 
مباشر

استطلاع: ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا

أخبار العالم

استطلاع: ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا
AFP Handout / DVIDS
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vptr

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، أجري في الولايات المتحدة، أن نحو الثلث فقط من الأمريكيين يؤيدون توريد القذائف العنقودية لأوكرانيا.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مجلة "إيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة YouGov، فإن 33% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لهذه التوريدات، بينما عارضها 42% من الأمريكيين.

إقرأ المزيد
البنتاغون: الذخائر العنقودية الأمريكية وصلت كييف
البنتاغون: الذخائر العنقودية الأمريكية وصلت كييف

وفي الوقت ذاته، أيدت 29% مواصلة تقديم الدعم الأمريكي لأوكرانيا بنفس الحجم، ودعت 23% لزيادة المساعدات، فيما اعتبر ثلث الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم أنه يجب تقليص حجم الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وتراجعت نسبة تأييد الأمريكيين لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، حيث اعتبره "أمرا جيدا" 42% من المواطنين، وهذا أقل بنسبة 10% مما كان عليه الحال في أبريل الماضي.

يذكر أن الاستطلاع جرى خلال الفترة بين 15 و18 يوليو، وشمل 1500 مواطن أمريكي بالغ. ولا تزيد نسبة الخطأ عن 3 نقاط مئوية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا