 
مباشر

واشنطن غير مستعدة للإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية

أخبار العالم

واشنطن غير مستعدة للإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية
AP Susan Walsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpt1

امتنعت الولايات المتحدة عن الإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن التي قد تتوجه إلى الموانئ الأوكرانية في أعقاب سحب روسيا ضماناتها الأمنية التي كانت منبثقة عن صفقة الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول المساعدة الأمريكية المحتملة في تأمين حركة السفن إلى الموانئ الأوكرانية، إنه "ليس بوسعي أن أعلن عن أي شيء في ما يتعلق بالموضوع البحري".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا ستعامل على أنها تنقل معدات عسكرية
الدفاع الروسية: السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا ستعامل على أنها تنقل معدات عسكرية

وفي معرض حديثها عن صفقة الحبوب بشكل عام، أشارت جان بيير إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا في توريد الحبوب إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن روسيا أعلنت انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، وسحب الضمانات الأمنية الخاصة بالصفقة.

وفي 19 يوليو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارا من 20 يوليو سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل الحمولات العسكرية، وستعتبر الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها، مشاركة في النزاع وداعمة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا