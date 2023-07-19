ضابط مخابرات أمريكي: الضربات الروسية على أوديسا أظهرت عجز قوات كييف

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الضربات الروسية الانتقامية على مدينة أوديسا الأوكرانية أثبتت أن كييف عاجزة عن صد الهجمات على أهدافها العسكرية.

وقال ريتر: "أعتقد أن الروس كانوا جاهزين لكل شيء. انظر إلى السرعة التي تم بها إنجاز الأمر. إنهم يعرفون موقع جميع الأنظمة والأشياء. لقد نظموا العملية بشكل جيد".

وأشار إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يسفر عن أي نتائج.

وشدد على أنه إذا لزم الأمر، ستكون موسكو قادرة على مواصلة ضرب الأهداف العسكرية في أوديسا والمدن الكبرى الأخرى.

المصدر: نوفوستي