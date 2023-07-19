بوتين يتذكر كيف "تجادل" مع وزير النقل لشراء طائرات روسية

أعاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تذكير وزير النقل فيتالي سافيليف بموقف حدث بينهما سابقا وتحول لـ "جدال" وهو يقنعه بشراء طائرات روسية عندما ترأس سافيليف شركة "إيروفلوت".

وقال بوتين لسافيليف خلال اجتماع الحكومة: هل تذكر عندما كنت تترأس شركة الطيران "إيروفلوت"، حينها حاولت إقناعك بطلب أكبر عدد ممكن من الطائرات الوطنية، حتى أننا حينها، إذا جاز التعبير، "تشاجرنا" حول هذه المسألة.

وأشار بوتين إلى أن سافيليف قال حينها إن الشركاء الغربيين "موثوقون وجيدون".

إقرأ المزيد

المصدر: ريا نوفوستي