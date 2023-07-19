البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال البنتاغون في بيانه إن الشريحة الجديدة تشمل أربعة منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز NASAMS، وقذائف مدفعية، وطائرات بدون طيار من طراز Phoenix Ghost وSwitchblade، ولم يتم تحديد عددها.

كما يعتزم البنتاغون أيضا إرسال معدات إزالة ألغام و150 شاحنة وقود و115 عربة تكتيكية لسحب المعدات ونقلها، ومنظومات اتصالات آمنة تكتيكية، ووسائل حرب إلكترونية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي