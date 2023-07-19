السفارة في كوبنهاغن تنفي المزاعم بتهديد الشركات الدنماركية العاملة في السوق الروسية

نفت السفارة الروسية بكوبنهاغن المزاعم بوجود تهديدات ضد الشركات الدنماركية العاملة في روسيا، مؤكدة أنها لا تتوافق مع الواقع وأن روسيا جاهزة لتقديم المساعدة لممثلي أعمال تلك الشركات.

وجاء نفي السفارة الروسية، اليوم الأربعاء، بعد ما أثير حول موقف موسكو من شركة "كارلسبيرغ" لصناعة مشروب البيرة.

يشار إلى أنه يوم الأحد الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بموجبه نقل أسهم شركة "دانون روسيا" و"بالتيكا" إلى وصاية "الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات" المملوكة لشركات أجنبية.

وأشار بيان السفارة الروسية، إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار الرد على الإجراءات غير الودّية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي انضمت إليها، بما في ذلك الدنمارك، والتي تهدف بشكل غير قانوني إلى حرمان روسيا الاتحادية والكيانات القانونية الروسية والأفراد من حقوق الملكية أو في تقييد حق الحيازة على ممتلكاتهم الواقعة على أراضي الدول الأجنبية.

وأضافت السفارة في بيان صدر اليوم الأربعاء إن "التلميحات التي أطلقها بعض" الخبراء "الدنماركيين بشأن التهديدات المزعومة ضد الشركات الدنماركية التي تحافظ على وجودها في السوق الروسية لا تتوافق مع الواقع".

ونوهت السفارة إلى أنه فيما يتعلق بمواصلة الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الدنماركية، العمل في روسيا، فإن روسيا الاتحادية تشير مرارا إلى اهتمامها بالتفاعل مع ممثلي الأعمال المسؤولين، بما في ذلك ممثلي الدول الأوروبية، فضلا عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة لهم من أجل تنفيذ مثل هذه الأنشطة.

المصدر: نوفوستي