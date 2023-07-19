أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على عائلة تسللت إلى العراق وبحوزتها مواد مخدرة جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "استمرارا للجهود المميزة لقيادة قوات الحدود في ضبط الحدود العراقية ومنع إدخال الممنوعات، تمكنت قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة من القبض رجل وزوجته وبصحبتهم ثلاثة أطفال".

وأضافت: "عثر مع العائلة 6 كغم من مادة الكريستال المخدرة، حاولا إدخالها إلى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة".

ولم تشر قيادة حرس الحدود إلى البلد الذي دخلت منه العائلة، لكن بيان وكالة الاستخبارات العراقية أشار إلى استخدامهم زورقا، ولم يشر أيضا إلى البلد الذي دخلوا منه.



المصدر: RT