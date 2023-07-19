قديروف: تصفية مجموعة استطلاعية ــ تخريبية أوكرانية في مقاطعة خاركوف

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن القضاء على مجموعة استطلاعية ــ تخريبية أوكرانية في منطقة أدنوروبوفكا بمقاطعة خاركوف.

وقال الزعيم الشيشاني، الذي نشر شريط فيديو يظهر ضربات استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية: "تم القضاء على عناصر الجماعة المعادية الخمسة بنجاح".

وشدد على أن هذا تحقق نتيجة للنشاط العملياتي لوحدة رئيس قسم وزارة الشؤون الداخلية لمنطقة كورتشالوي رستم أجيف، وكذلك فوج البنادق الآلية.

وأوضح أن تصويب النيران تم بمساعدة الطائرات المسيرة، فبعد تحديد موقع العدو، تم استهدافه بنيران الأسلحة الثقيلة.

إقرأ المزيد

المصدرRT