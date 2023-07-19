سياسي فرنسي يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا قبل أن تتسبب بإفلاس الدول الأوروبية

عارض السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، قرار الاتحاد الأوروبي زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، ووصفه بـ "الجنون".

وكتب فيليبو نغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "جنون كبير!، سيطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء 20 مليار يورو إضافية "للدفاع عن أوكرانيا"، وفرنسا وحدها ستقدم 4 مليارات".

وأشار إلى أن مبلغ الدعم الجديد سيضاف الـ 50 مليار التي طالبت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نهاية شهر يونيو الماضي".

وفي الختام ،دعا فيليبو إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا، قبل التسبب بإفلاس الدول الأوروبية.

Folie furieuse !

L’UE va demander 20 milliards d’euros supplémentaires aux États membres pour « la Défense de l’Ukraine » !

4 milliards rien que pour la France !



Qui s’ajouteront aux 50 milliards déjà réclamés fin juin par Ursula Von der Leyen !



La ruine doit cesser ! pic.twitter.com/yUvWgRcJHX — Florian Philippot (@f_philippot) July 19, 2023

المصدر: "تويتر"