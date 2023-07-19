إيطاليا: لا نمتلك مقاتلات "إف-16" في الخدمة ولا ننوي شراءها لتدريب الطيارين الأوكرانيين

قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تمتلك طائرات "إف – 16" في الخدمة، وإنها لا تنوي شراءها لتدريب قوات كييف على استخدامها.

وأضاف كروسيتو، خلال جلسة برلمانية اليوم، تعليقا على نتائج قمة حلف الناتو التي عقدت في فيلنيوس الأسبوع المنصرم، أنه فيما يتعلق "بطائرات "إف – 16" فإن بلاده لن تتحمل أية التزامات تجاه أوكرانيا بهذا الصدد".

وتابع: "ليس لدينا طائرات "إف -16" ولا ننوي شراءها لتدريب الأوكرانيين"، مؤكدا أن هذا موقف روما النهائي بهذا الصدد.

عشية قمة الناتو، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ردا على سؤال حول المساعدة الإيطالية لكييف، إن روما "تفعل ما يلزم".

وأشار إلى أن روما لن ترسل مقاتلات "إف – 16" إلى أوكرانيا، لأنها لا تمتلكها، ولذات السبب أيضا لا يمكنها تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها".

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي