حذر يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، إن أوكرانيا تقوم بتركيز وجود قواتها على خط المواجهة، وحشدها بهدف مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وكتب باليتسكي على قناته في تطبيق تيليغرام: "العدو يركز القوات التي يخطط لإرسالها لمهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. هذه محاولة أخرى من قبل العدو لجعل العالم على شفا كارثة نووية".

وأضاف المسؤول أن مقاطعته وسكانها اعتادوا منذ فترة طويلة على حقيقة أن العدو يتصرف مثل "قرد يحمل قنبلة يدوية".

وأكد باليتسكي أن "مهمة رجالنا هي الدفاع عن السلام. وهم يواصلون هذا العمل، ونحن بدورنا نقدم كل مساعدة ممكنة".

في وقت سابق، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دليل جديد يشير إلى إعداد نظام كييف لجريمة تفجير محطة زابوروجيه.

ونوهت بتركيب أجهزة إضافية لقياس الإشعاع في العاصمة الأوكرانية، فضلا عن انطلاق تدريبات في عدد من مناطق أوكرانيا على الإجراءات الضرورية حال وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث حذرت من تحضير كييف لعمل إرهابي: "تستعد سلطات كييف لارتكاب هجوم إرهابي آخر".

وحذرت موسكو مرارا من أن القوات الأوكرانية تستهدف بانتظام محطة زابوروجيه الذرية، الواقعة تحت السيطرة الروسية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية كبرى قد تطال تداعياتها مناطق واسعة في أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة.

المصدر: RT