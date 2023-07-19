زعيم المعارضة البولندية يعلن عن مسيرة مليونية ضد الحكومة

أعلن زعيم المعارضة البولندية، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد تاسك، عن تنظيم مسيرة مليونية ضد الحكومة في وارسو.

وقال تاسك: "في الأول من أكتوبر في وارسو، سننظم مسيرة "المليون قلب"، والتي ستمنح الجميع الثقة في النصر. لن نسمح للشر أن يسود في حياتنا اليومية".

إقرأ المزيد

وشدد على أن المسيرة يجب أن تُظهر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات النيابية أن "الناس الطيبين والشجعان والمصممين أصبحوا أكثر".

وأشار إلى أنه في أوائل يونيو، تم تنظيم مسيرة مناهضة للحكومة في وارسو، شارك فيها حوالي نصف مليون شخص.

وأضاف: "مسيرة 4 يونيو أحيت الأمل في بولندا في أن التغيير ممكن، وبعد مسيرة الأول من أكتوبر لن يساور أحد شك في ذلك".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا الخريف المقبل.

المصدر: نوفوستي