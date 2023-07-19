صحيفة بولندية: تفكيك "شبكة تجسس روسية" خططت لتفجير قطارات نقل الأسلحة لأوكرانيا

زعمت صحيفة بولندية أن سلطات البلاد قامت بتصفية "شبكة تجسس روسية" قيل إنها خططت لتفجير قطارات تحمل أسلحة لأوكرانيا في بولندا.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "غازيتا بولسكا" أن "مكتب المدعي العام ووكالة الأمن الداخلي قامت بتفكيك شبكة تجسس روسية عاملة في بولندا، كانت تخطط لتفجير قطارات نقل الأسلحة والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا". وبرأي الصحيفة فإن هذا هو "أكبر نجاح لوكالة الأمن الداخلي".

وبحسب الصحيفة، تم اعتقال 15 شخصا في الفترة من مارس إلى يوليو، ووجهت إليهم تهمة "التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية". وكتبت الصحيفة أنهم يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وهم مواطنون من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، يُزعم أن "الجواسيس" تسلموا مهامهم "عن بُعد مباشرة من موسكو"، وبعد الانتهاء منها، تلقوا مدفوعات بالعملات المشفرة (في الأغلب بالبيتكوين)، والتي تم استبدالها بعد ذلك مقابل النقود.

ولم تورد الصحيفة أي مصادر أو أدلة أو تفاصيل قابلة للتحقق من صحتها.

المصدر: نوفوستي