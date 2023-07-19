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منظمات غير حكومية تحذر من تسرب نفطي في خليج المكسيك

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منظمات غير حكومية تحذر من تسرب نفطي في خليج المكسيك
AP
منصة النفط Perdido الواقعة على بعد حوالي 200 ميل جنوب جالفيستون، تكساس، في خليج المكسيك.
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تحدثت منظمات غير حكومية، عن تسرب نفطي على مساحة 400 كلم مربع في خليج المكسيك، بالقرب من منصة لإنتاج الغاز أدى انفجارها وحريقها إلى مقتل عاملين في 7 يوليو الجاري. 

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وقالت المنظمات ومن بينها "غرنبيس" في بيان إن التسرب الموثق في صور التقطتها أقمار اصطناعية بدأ حوالى الرابع من يوليو، وانتقدت "التعتيم التام" للسلطات بشأنه.

واعترفت الشركة الحكومية "بيميكس" في وقت لاحق بحدوث تسرب "لكمية من المحروقات" مؤكدة أنها "ضئيلة جدا".

وأضافت بيميكس في بيانها أنه "تمت استعادة الجزء الأكبر من التسرب على الفور".

ودانت بيميكس "التقديرات بسوء نية" من قبل المنظمات غير الحكومية. وقالت إنه  "لتكون أرقام المنظمات صحيحة كان يجب تسرب أكثر من مليون ونصف برميل من النفط". 

لكن بيميكس لم تذكر صور الأقمار الاصطناعية التي بثتها المنظمات.

وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى زيادة معدل حوادث التسرب بنسبة 152 بالمئة خلال العامين الماضيين. 

المصدر: أ ف ب

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