أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن مواصلة تقدم قواتها على محور كوبيانسك، حيث سيطرت على محطة "مولتشانوفو" لسكك الحديد الواقعة في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "واصلت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسؤوليتها على محور كوبيانسك. وخلال يوم، تقدمت الوحدات الروسية بأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة، وسيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد في مقاطعة خاركوف".

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وأضاف التقرير أنه تم تدمير مستودع الذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 في مقاطعة خاركوف أيضا، وبلغ إجمالي خسائر العدو على محور كوبيانسك 70 جنديا.

في ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

قامت القوات الأوكرانية بمحاولات هجوم على ثلاث محاور أساسية، حيث تم صد 25 هجوما للعدو على محور دونيتسك و4 هجمات على محور كراسني ليمان وهجوم آخر على محور جنوب دونيتسك

شملت الخسائر الأوكرانية أكثر من 340 جنديا على محور دونيتسك، و100 جندي على محور كراسني ليمان و170 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 9 مستودعات ذخيرة على المحاور المذكورة وعدد من المعدات العسكرية للعدو.

مقتل نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، ليبلغ مجموع خسائر القوات الأوكراني حوالي 730 جنديا خلال يوم

إصابة 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات العسكرية في 106 مناطق

تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم للقوات الأوكرانية قرب مدينة زابوروجيه

إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في دونيتسك ومروحية "مي-8" في خاركوف

اعتراض 5 صواريخ HIMARS وتدمير 18 طائرة بدون طيار أوكرانية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 456 طائرة، و243 مروحية، و5108 طائرات بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10761 دبابة ومدرعة أخرى، و139 1 راجمة صواريخ، و5522 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و11752 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية