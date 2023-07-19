روسيا ستتحقق من المعلومات حول تدمير الأسلحة الكيميائية الأمريكية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW ألكسندر شولغين أن روسيا سوف تتحقق من المعلومات بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية الأمريكية.

جاء ذلك خلال إفادة صحفية لشولغين، اليوم الأربعاء، عبر الإنترنت، حيث تابع أن روسيا ستظل يقظة وستتحقق من المعلومات المتعلقة بتدمير الولايات المتحدة لآخر مخزونات أسلحتها الكيميائية.

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وقال: "الآن، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أكملت برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية، إلا أننا سنظل يقظين في نفس الوقت".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تدمير آخر أسلحتها الكيميائية، بينما أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كل المخزونات المعلنة قد "دمرت على نحو لا رجوع فيه"، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه منذ أكثر من 30 عاما، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، بينما أعرب عن فخره بإعلان الولايات المتحدة تدمير آخر الذخائر في هذا المخزون، وقال: "إن هذا يقربنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيماوية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ على مدار عقود بمخزونات من ذخيرة المدفعية والصواريخ التي تحوي غاز الخردل أو غازات الأعصاب مثل السارين وVX، فيما قوبل استخدام هذه الأسلحة بتنديد واسع بعدما شاهد العالم آثارها المروعة. إلا أن عددا من البلدان احتفظ ببرامج أسلحته الكيميائية وطورها.

المصدر: تاس