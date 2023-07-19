طهران تعين مهرداد کیایي مندوبا لها لدى منظمة شنغهاي

أعلنت طهران تعيين مهرداد کیایي، منسقا وطنيا لإيران لدی منظمة "شنغهاي" للتعاون، وذلك عقب حصولها علی العضویة الكاملة في المنظمة رسمیا خلال القمة التي عقدت بالهند في 4 یولیو الجاري.

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وفور انضمام إيران إلى المنظمة دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتخلي عن الدولار وكسر هيمنته على الاقتصاد العالمي.

وقال رئيسي إن "هيمنة الغرب تيسرها هيمنة الدولار، ومن أجل إنشاء نظام اقتصادي جديد من الضروري إزالة عنصر الهيمنة هذا في الممارسة العالمية".

ودعا الرئيس الإيراني الدول الأعضاء في المنظمة (روسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان) لاستخدام العملات الوطنية في التسويات بين الدول.

المصدر: RT+إيسنا