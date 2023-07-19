هل هو نائم أم يقرأ من ورقة على فخذيه؟.. لقطة لبايدن وتصريح عن السعودية (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز المغردون تصريحات أدلى بها بايدن عن السعودية وفتح المجال الجوي لإسرائيل في حين تداول نشطاء آخرون لقطة للرئيس الأمريكي زعموا فيها أنه كان "نائما" خلال لقاء هرتسوغ، فيما لفت آخرون إلى أنه كان يقرأ من ورقة وضعها على فخذيه

الرئيس بايدن قبل قليل مخفضًا رأسه ويتحدث بطريقة غير مفهومة أثناء اجتماعه مع الرئيس الاسرائيلي. pic.twitter.com/0LxHPxGUye — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 18, 2023

Joe Biden can’t seem to lift his chin off his chest and mumbles incoherently to Israeli President Herzog.



In completely unrelated news, the White House has apparently instituted a zero tolerance cocaine policy. pic.twitter.com/lQCDpeU4rV — Charlie Kirk (@charliekirk11) July 18, 2023

Herzog looking up to see if he's on 'Punk'd 2023' as Biden dozes off. pic.twitter.com/xcf7rY3s9p — The JRE Companion (@TheJRECompanion) July 18, 2023

وكان بايدن قد قال في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: "لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد الناس أنه لن يحدث أبدا.. لقد فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في مدينة شرم الشيخ بمصر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أكدت لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الاثنين، على أن التزام أمريكا بإسرائيل التزام صارم وحازم، كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا".

ان ما نشرته سي ان ان نقلا عن الرئيس الامريكي بايدن اثناء استقبال الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الابيض بانه فتح اجواء السعودية وعمان امام الطيران الاسرائيلي اثناء زيارته للسعودية غير صحيح وفتح الاجواء قامت به السعودية من اجل البحرين والامارات لانه لايوجد مجال جوي غير ذلك — the Saudi tornado الاعصار السعودي (@SaudiTornado_) July 19, 2023

المصدر: RT