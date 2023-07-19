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هل هو نائم أم يقرأ من ورقة على فخذيه؟.. لقطة لبايدن وتصريح عن السعودية (فيديو)

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هل هو نائم أم يقرأ من ورقة على فخذيه؟.. لقطة لبايدن وتصريح عن السعودية (فيديو)
تويتر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز المغردون تصريحات أدلى بها بايدن عن السعودية وفتح المجال الجوي لإسرائيل في حين تداول نشطاء آخرون لقطة للرئيس الأمريكي زعموا فيها أنه كان "نائما" خلال لقاء هرتسوغ، فيما لفت آخرون إلى أنه كان يقرأ من ورقة وضعها على فخذيه

وكان بايدن قد قال في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: "لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد الناس أنه لن يحدث أبدا.. لقد فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في مدينة شرم الشيخ بمصر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أكدت لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الاثنين، على أن التزام أمريكا بإسرائيل التزام صارم وحازم، كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا".

المصدر: RT

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